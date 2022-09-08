İran'dan, ABD ve İngiltere'nin 'siber saldırı' suçlamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Arnavutluk'a yönelik siber saldırılar nedeniyle Tahran'ı kınayan açıklamalar yapan ABD ve İngiltere'ye tepki göstererek söz konusu suçlamaları reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenani, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Arnavutluk'a yönelik siber saldırılar nedeniyle İran'a yönelttiği "temelsiz suçlamaları” reddederek “şiddetle” kınadığını ifade etti.

Kenani, daha önce İran'ın altyapılarını hatta nükleer tesislerini hedef alan sayısız siber saldırı karşısında "sessiz kalan" ve bu tür eylemleri "doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen" ABD ve İngiltere'nin bu konuda herhangi bir haklı gerekçesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Defalarca siber saldırıya uğrayan bir ülke olduklarına dikkati çeken Kenani, İran'ın siber saldırı tehdidiyle başa çıkılması için sorumlu uluslararası çabaların önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

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Ne olmuştu?

Arnavutluk makamları, Temmuz ayında ülkenin, yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

Arnavutluk, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak 7 Eylül'de İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bu kararın ardından Arnavutluk'a yönelik siber saldırı nedeniyle İran'ı kınayan açıklamalar yapmıştı.

DÜNYA Amerika, Rusların İran dronları ile çalışmaya başladığına inanıyor

FOTOĞRAF 7 Rusya, Ukrayna'yı işgalinde savaş alanı gözetlemek için kullanılabileceği endişelerine neden olan İran uydusunu Kazakistan'dan fırlattı . İran, Kazakistan'ın Baykonur Soyuz roketi ile fırlatılan Hayyam uydusunun Rus kontrolünde olacağı iddialarını reddediyor.<br><br>Washington Post, iki ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde Moskova'nın Tahran'a \"uyduyu Ukrayna'daki askeri hedeflerin gözetimini geliştirmek için birkaç ay veya daha uzun süre kullanmayı planladığını\" iddia etmişti. Adını İranlı şair ve matematikçi Ömer Hayyam'dan alan uydu, Rusya tarafından inşa edildi ve Tahran'a İsrail ve Körfez'deki hassas tesisleri izlemek için yeni yetenekler kazandıracak yüksek çözünürlüklü bir kamera içerecek.<br><br>İran'ın uzay ajansı, uyduyu \"ilk günden\" kontrol edeceğini ve \"hiçbir üçüncü ülkenin onun bilgilerine erişemeyeceğini\" söyledi. Rusya'nın fırlattığı bu uydu, Batı ile işbirliğini destekleyen Roscosmos'un yakın zamanda görevden alınan Başkanı Dmitry Rogozin ve Rus Uzay Ajansı içerisindeki çatlak seslerin giderildiği ana denk gelmesi, Putin'in Avrupa'ya bir mesajı olarak yorumlanıyor. Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler gerilemiş olsa bile, Roscosmos ve NASA Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) astronotların taşınması da dahil olmak üzere temel düzeyde işbirliğini sürdürdü. Rusya, yaptırımların kaldırılmaması durumunda 2025'te ISS'den ayrılma tehdidinde bulundu. Batı tarafından izole edilen Rusya, ticaret ve diplomatik destek kaynağı olarak giderek Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya yöneldi. Uzaya roket gönderme imkanı olmayan ülkelere kendi Soyuz'larını vermekten çekinmedi. İran Uzay Ajansının sitesinde yapılan açıklamada, \"Hayyam uydusunun yarım tondan fazla ağırlığı ve Soyuz fırlatıcısının çok yüksek başarı oranı nedeniyle, Hayyam uydusunun fırlatılması Rusya'ya emanet edildi\" denildi. Rusya ile İran'ın yeni Ukrayna planı! Sessiz sedasız hayata geçirildi Rusya, Ukrayna'yı işgalinde savaş alanı gözetlemek için kullanılabileceği endişelerine neden olan İran uydusunu Kazakistan'dan fırlattı . BiP'te paylaş

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