Dünya İrandan ABDye uyarı Ezici karşılık veririz
AMERİKA

İran'dan ABD'ye uyarı: Ezici karşılık veririz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri Washington yönetimine cevaben yazılı açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan söylemlerine cevaben "Üsleriniz menzilimizde" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri

İran'ın "her düzeydeki tehdide ezici karşılık" vereceğini vurgulayan Bakıri, açıklamasında şunları kaydetti:

Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran silahlı kuvvetlerinin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

"Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump, kendisine “pişman olursun” uyarısı yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi “Bir daha asla ama asla ABD’yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın” sözleriyle tehdit etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, İran’ın ham petrol ihracını 4 Kasım’a kadar sıfırlamayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Petrol düellosu
DÜNYA
Petrol düellosu

'Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça'
DÜNYA
'Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça'

Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Kritik karar açıklandı

Kritik karar açıklandı

Merkez Bankası ​beklentilerin aksine sürpriz yaptı.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Kayan bina çöktü

Kayan bina çöktü

​Beyoğlu'nda acil olarak tahliye edilen bina çöktü.
Türkiye'yedöviz getirecek

Türkiye'yedöviz getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait şirket kuruluyor.
Laos'ta baraj çöktü

Laos'ta baraj çöktü

​Çok sayıda ölü ve yüzlerce kayıp var.

Mesut Özil, batının ikiyüzlülüğüne ayna tutmaktan çok daha fazlasını yaptı Pazar günü yayınladığı açıklama
'Pes' dedirtti

'Pes' dedirtti

Onca uyarıya rağmen hala para toplayabiliyorlar.

​Akdeniz'de büyük kavga: Türkiye mektup yazacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.