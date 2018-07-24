İran'dan ABD'ye uyarı: Ezici karşılık veririz

İran'ın "her düzeydeki tehdide ezici karşılık" vereceğini vurgulayan Bakıri, açıklamasında şunları kaydetti:

Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran silahlı kuvvetlerinin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

"Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump, kendisine “pişman olursun” uyarısı yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi “Bir daha asla ama asla ABD’yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın” sözleriyle tehdit etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, İran’ın ham petrol ihracını 4 Kasım’a kadar sıfırlamayı hedeflediklerini açıklamıştı.

DÜNYA Petrol düellosu