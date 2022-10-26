Dünya İrandan ABye yaptırım misillemesi Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım uygulandı
ORTADOĞU

İran'dan AB'ye yaptırım misillemesi: Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım uygulandı

İran, ülkedeki protestolarla ilgili Tahran'a yaptırım uygulayan Avrupa Birliği'ne (AB) yanıt olarak Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
İrandan ABye yaptırım misillemesi: Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım uygulandı
Arşiv.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım kararı ilgili makamların onayları doğrultusunda AB'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındı.

Yaptırımların "İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetler yürüten" Avrupalı kişi ve kuruluşları içerdiği ve bu kapsamda "Özgür İran Dostları" ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri, "Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi" ve üyeleri ile "Irkçılık ve Antisemitizmle Mücadele Birliği" gibi kuruluşlara karşı yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Devlete ait medya kuruluşları yaptırım listesinde

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Charlie Weimers, Jan Zahradil, Helmut Geuking ve Hermann Tertsch gibi isimlerin yanı sıra Almanya'nın "Deutsche Welle Farsça" ile Fransa'nın "Radio France Internationale" adlı devlete ait medya kuruluşlarının da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği aktarılırken, "İran, bu kişi ve kurumların eylemlerinin desteklenmesi ve kolaylaştırılmasını Avrupa Birliği'nin ve üye hükümetlerin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali olarak kabul edecek ve onları sorumlu tutacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, AB'nin "yapıcı olmayan eylemlerine karşılık" Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı aldıklarını söyledi.

Abdullahiyan, "Bu kişi ve kurumlar terör ve şiddeti desteklemiş ve teşvik etmiştir. Avrupalı tarafları, önceki yıllarda tekrarlanan ve başarısız olan yapıcı olmayan yola devam etmemeleri konusunda uyarıyorum." dedi.

AB, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolarla ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

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