Dünya İrandan askeri tatbikat
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İran'dan askeri tatbikat

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeyinde bulunan Aras Nehri bölgesinde askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İrandan askeri tatbikat
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Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen askeri tatbikata Aras Nehri yakınlarında Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ev sahipliği yapıyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, dün yaptığı açıklamada, tatbikatta paraşütle atlama, gece operasyonu, helikopterle savaş operasyonu, intihar İHA'larıyla operasyon, Aras Nehri üzerinde köprü inşası, bağlantı yolları ve hakim tepelerin ele geçirilmesi manevralarının düzenleneceğini söylemişti.

Tatbikatın süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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