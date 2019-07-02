İran'dan Beyaz Saray açıklamasına tek kelimelik cevap: Cidden mi?

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Muğla'daki yangında 5 hektar orman yok oldu

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.