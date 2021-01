İran'dan Biden yönetimine ilk mesaj: Trump'ın politikalarını tekrar etmeyin

ABD'de Başkan Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından İran'dan yeni ABD yönetimine ilk mesaj, Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten geldi.

Trump, Pompeo & Co. are relegated to the dustbin of history in disgrace.



But the memories of Gen Soleimani & the 1000s murdered, maimed & starved of food & meds by Trump's state—& economic—terrorism & crimes against humanity, will shine on.



Perhaps new folks in DC have learned. — Javad Zarif (@JZarif) January 20, 2021

Zarif mesajında, "Trump ve Pompeo, rezillik içinde tarihin çöplüğüne atıldı. General (Kasım) Süleymani'nin ve Trump'ın devletinin ekonomik terör ve insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle öldürülen, sakat bırakılan ve gıda ve ilaç açlığına mahkum edilen binlercesinin hatıraları ise yaşayacak. Belki Washington DC'deki yeni insanlar bunu öğrenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Zarif, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin kızı Zeyneb Süleymani'nin paylaştığı mesajını da "retweet" etti.

REKLAM

Süleymani de mesajında, babasını öldürme talimatını verdiğini açıklayan Trump'ın kahraman olacağını düşündüğü için bu emri verdiğini ancak bunun yerine şu anda ülkesinde dışlandığını ve "düşman korkusuyla yaşadığını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünya, ABD'yi yalnızca kendisinin düzelteceğini biliyor ancak sözlerle değil, uygulamalarla." ifadelerini kullandı.