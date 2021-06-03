Dünya İrandan BMye rest Borcumuzu ABDnin deniz korsanlığından kazandığı 110 milyon dolardan alabilirsiniz
ORTADOĞU

İran'dan BM'ye rest: Borcumuzu ABD'nin deniz korsanlığından kazandığı 110 milyon dolardan alabilirsiniz

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın borçları nedeniyle oy kullanma hakkını iptal etti. Söz konusu karar tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD’nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. BM, ödememiz gereken borcu ABD'nin deniz korsanlığı ile elde ettiği 110 milyon dolar üzerinden alabilir" dedi.

Haber Merkezi İHA
İrandan BMye rest: Borcumuzu ABDnin deniz korsanlığından kazandığı 110 milyon dolardan alabilirsiniz
Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin BM’de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi.

"ABD'nin ekonomik terörü yüzünden"

Zarif, BM’ye geciktirilmiş borçlar nedenleriyle oy hakkının iptal edilmesine ilişkin, "ABD’nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin yaptırımları hesaba katılmadı"

BM’nin aldığı kararda, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını hesaba katmadığını belirten Zarif, "Her şeyin siyah-beyaz olduğu bu dünyada, BM ödenmemiş borçları gerekçe göstererek İran’ın oy hakkını iptal etme kararı aldı. Bu karar alınırken ABD’nin yaptırımları hesaba katılmadı" dedi.

"Borcumuzu, deniz korsanlığı yapan ABD'den alabilirsiniz"

Zarif ayrıca, "BM, ödememiz gereken borcu ABD’nin deniz korsanlığı ile elde ettiği 110 milyon dolar üzerinden alabilir" sözlerini kaydetti.

Ne olmuştu?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada, İran’ın da aralarında bulunduğu 7 ülkenin ödemedikleri borçları nedeniyle BM Genel Kurulu’ndaki oy kullanma hakkını kaybettiğini açıklamıştı.

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