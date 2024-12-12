İran’dan Esed’e eleştiriler sürüyor: Halkla diyalog kurmadı

Suriye’de devrimcilerin zaferi sonrasında ülkeden kaçan Esed’e eleştiriler sıralayan İranlı yetkililere Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da eklendi. Rejimin halkla diyalog kurmadığını belirten Kalibaf, devrimcileri de hedef aldı.





‘Direniş ekseni daha güçlü’ mesajı

Meclis Başkanı Kalibaf, Esed rejiminin yıkılmasının direniş ekseninde bozulmaya yol açacağını belirtti, “Ancak direniş eksenindeki gruplar, özellikle Lübnan Hizbullahı, çok kısa bir sürede sadece yeni koşullara uyum sağlamakla kalmadılar, aynı zamanda geçmişten daha canlı ve güçlü bir şekilde hareket etmeye devam ettiler. Hizbullah’ın tüm üst ve orta düzey komutanlarının şehit olması, Esed’in düşmesinden daha ağır bir darbe ama gördük ki direniş, daha canlı ve güçlü bir şekilde ortaya çıktı.” dedi.





‘Esed uyarılarımızı dinleseydi böyle olmazdı’

Suriyeli devrimcilerin zaferinin ardından İran’dan gelen Esed rejimi eleştirilerine bir yenisini ekleyen Kalibaf, “Bu gelişmeler, daha çok şaşırtıcı olmaktan çok, kaçınılmazdı. Biz, o ülkenin hükümetine de uyarılarda bulunmuştuk ve müdahalecilerin planlarını önceden değerlendirmiştik. Eğer bu uyarılara zamanında dikkat edilse halkla diyaloğa girilip ulusal bir birleşmeye gidilseydi, bugün Suriye halkı iç kaos karşı karşıya kalmazdı.” ifadelerini kullandı.





Devrimcileri destekleyenlere tavır

Suriye’deki devrimcileri destekleyenlere tavır alacaklarını söyleyen Kalibaf, “Bölge, yeni bir düzen kurmak için hızlı bir dönüşüm sürecindedir. Eğer pasif kalırsak, büyük zorluklarla karşılaşırız, ancak akıllıca hareket edersek, bu zorlukların içinden halkımız için büyük fırsatlar çıkar. Biz, bu bölgede nasıl hareket edileceğini kırk yıldır öğrendik.” diye konuştu.







