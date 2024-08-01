İran'dan Haniye suikastına ilişkin ilk rapor: Havadan karaya roketle gerçekleşti

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin ilk incelemelere dair edindiği bilgileri paylaştı.

"Havadan karaya roketle gerçekleşti"

Tahran'ın kuzeyinde Haniye'nin misafir olarak bulunduğu konutun dördüncü katına havadan karaya bir roketin atıldığını ve patlama sonucunda Haniye'nin bulunduğu odanın pencereleri ve tavanının tahrip olduğu ifade edildi.

"Suikast kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirildi"

İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği kaydedildi.

İsrail'den 'saldırı yapmadık' çıkışı

Terör devleti İsrail ise Haniye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında Orta Doğu'da başka bir bölgeye saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

ABD basınında, suikastın aylar öncesinden binaya yerleştirilen bombayla gerçekleştirildiği iddiaları

New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Haniye'nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etmişti.

İsimleri açıklanmayan ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayandırılan haberde, bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmamıştı.

ABD'de yayın yapan Axios sitesi de gazetenin haberini iki ayrı isimsiz kaynak tarafından doğruladığını yazmıştı. Axios, bombanın yapay zeka kullanan ileri teknoloji ürünü bir cihaz olduğunu ve Haniye'nin odada olduğu bilgisini alan Mossad ajanları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığını öne sürmüştü.







