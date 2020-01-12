Dünya İrandan İngiltereye protesto notası İngiliz Büyükelçi Tahrandaki yasa dışı gösterilere katıldı
ASYA

İran'dan İngiltere'ye protesto notası: İngiliz Büyükelçi Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı

İran yönetimi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in, Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası verdi.

Haber Merkezi AA
Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi.
Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macaire'in "anormal hareketi ve yasa dışı gösterilere katılması" nedeniyle bakanlığa çağrıldığı ve Tahran yönetiminin resmi protesto notasının kendisine ve İngiltere yönetimine iletildiği ifade edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan Büyükelçi Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle bugün rejim yanlıları tarafından elçiliğin önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

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