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İran'dan işgalci İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı'nı başlatan Hamas'a destek: Mücadelede yeni bir sayfa açtı

İran, İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" nedeniyle Hamas'a destek açıklamasında bulundu. Filistin halkını ve İsrail karşıtı direniş gruplarını tebrik eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, operasyonun "işgal altındaki topraklarda İsrail'e karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtığını" ifade etti.

19:02 . 7/10/2023 Cumartesi
AA
İran, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatan Hamas'a destek verdi.

İran, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatan Hamas'a destek verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının, "işgal altındaki topraklarda İsrail'e karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtığını" söyledi.

Kenani, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Filistin halkını ve İsrail karşıtı direniş gruplarını, "Aksa Tufanı" saldırısı nedeniyle tebrik etti.

İsrail'in "ciddi bir eylemle" karşı karşıya kaldığında ne kadar "kırılgan" olduğunun görüldüğünü dile getiren Kenani, "Aksa Tufanı operasyonu işgal altındaki topraklarda işgalcilere karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtı." ifadelerini kullandı.

"Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanındayız"

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Doğu Azerbaycan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistinli grupların saldırılarını desteklediklerini belirterek, "Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail güçleri de onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.




#İran
#Filistin
#Gazze
#Hamas
#Aksa Tufanı
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