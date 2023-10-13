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Dünya

İran'dan İsrail'e 'saldırı' gözdağı: Karşılık verilmemesini bekleyemezler

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze’yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi. Abdullahiyan, "Filistin’de çocukların ve sivillerin öldürülmesine" son verilmesi gerektiğini aksi halde bölgenin yeni koşullarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

00:27 . 13/10/2023 Cuma
IHA
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

İran'dan İsrail'e 'saldırı' gözdağı: Karşılık verilmemesini bekleyemezler

Abdullahiyan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde bölgenin "yeni koşullarla" karşı karşıya kalacağını belirterek, "
Gazze’yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler"
ifadelerini kullandı.

"Çocuk ve sivilleri öldürmeye son verin"

Abdullahiyan,
"Filistin’de çocukların ve sivillerin öldürülmesine"
son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak’ın ardından Lübnan’a geçen Abdullahiyan, daha sonra ise Suriye’yi ziyaret edecek.


İran dini lideri Hamaney'den Batı'nın uyarılarına karşı gövde gösterisi
İran dini lideri Hamaney'den Batı'nın uyarılarına karşı gövde gösterisi

ABD ve Avrupalı liderler peş peşe yaptıkları açıklamalarla İran ya da diğer üçüncü tarafların savaşa dahil olmaması çağrısında bulundu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in dün akademi töreninde komutanlarla birlikte yürümesi Batılı ülkelere göz dağı olarak yorumlandı. Burada yaptığı konuşmada Batılı liderlere ve Filistinlilere dikkat çeken mesajlar gönderen Hamaney, "Rejim destekçileri ve işgalci rejim ısrarla İran’ın bu operasyonun arkasında olduğunu söyleyip duruyor. Yanılıyorlar. Biz elbette Filistin’i ve mücadelelerini destekliyoruz. Aksa Tufanı Operasyonu’nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" dedi. Hamaney, sosyal medya platformu X üzerinden İbranice yaptığı paylaşımda İsraillilere hitaben, “Bu felâketi başınıza siz getirdiniz” ifadelerini kullandı.


#İran
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#Filistin
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
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