İran'dan İsrail'e 'saldırı' gözdağı: Karşılık verilmemesini bekleyemezler

ABD ve Avrupalı liderler peş peşe yaptıkları açıklamalarla İran ya da diğer üçüncü tarafların savaşa dahil olmaması çağrısında bulundu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in dün akademi töreninde komutanlarla birlikte yürümesi Batılı ülkelere göz dağı olarak yorumlandı. Burada yaptığı konuşmada Batılı liderlere ve Filistinlilere dikkat çeken mesajlar gönderen Hamaney, "Rejim destekçileri ve işgalci rejim ısrarla İran’ın bu operasyonun arkasında olduğunu söyleyip duruyor. Yanılıyorlar. Biz elbette Filistin’i ve mücadelelerini destekliyoruz. Aksa Tufanı Operasyonu’nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" dedi. Hamaney, sosyal medya platformu X üzerinden İbranice yaptığı paylaşımda İsraillilere hitaben, “Bu felâketi başınıza siz getirdiniz” ifadelerini kullandı.