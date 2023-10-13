İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.
İran'dan İsrail'e 'saldırı' gözdağı: Karşılık verilmemesini bekleyemezler
İran'dan İsrail'e 'saldırı' gözdağı: Karşılık verilmemesini bekleyemezler
Abdullahiyan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde bölgenin "yeni koşullarla" karşı karşıya kalacağını belirterek, "
Gazze’yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler"
ifadelerini kullandı.
"Çocuk ve sivilleri öldürmeye son verin"
"Çocuk ve sivilleri öldürmeye son verin"
Abdullahiyan,
"Filistin’de çocukların ve sivillerin öldürülmesine"
son verilmesi gerektiğini vurguladı.
Irak’ın ardından Lübnan’a geçen Abdullahiyan, daha sonra ise Suriye’yi ziyaret edecek.
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27 dakika önce