Dünya İrandan nükleer müzakerelerle ilgili açıklama Anlaşma karşı tarafa bağlı
ORTADOĞU

İran'dan nükleer müzakerelerle ilgili açıklama: Anlaşma karşı tarafa bağlı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerle ilgili konuştu. Bakıri, karşı tarafın "ciddi iradeye sahip olması" halinde anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
İrandan nükleer müzakerelerle ilgili açıklama: Anlaşma karşı tarafa bağlı
Ali Bakıri

Bakıri, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri değerlendirdi.

  • ABD tarafından güvence verilmesi ve yaptırımların kalkmasının doğrulanması konusunun çözüme kavuşmadığını aktaran Bakıri, "Karşı taraf ciddi iradeye sahip olursa ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeye hazırsa kısa süre içinde iki tarafın da razı olacağı bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Ruhani hükümeti döneminde 20 Haziran'da müzakere edilen metindeki ihtilafların mevcut hükümetin sunduğu metin üzerindeki ihtilaflardan daha fazla olduğunu dile getiren Bakıri, "Bizim temel önceliğimiz yaptırımların kalkmasıdır. Nükleer anlaşmadan sonra hem Obama hem de Trump döneminde uygulanan yaptırımlar acilen kaldırılmalıdır. Bu, nükleer anlaşmayla ilgili tüm yaptırımları kapsamaktadır. Maksimum baskı politikası temelinde uygulanan yaptırımların tamamı kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerde son günlerde ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Bakıri, bununla birlikte İsrail'in müzakere masasını olumsuz etkilemek için yoğun çaba sarf ettiğini savundu.

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