İran'dan yeni balistik füze: Rezvan

İran’ın başkenti Tahran’da bu sabah İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde “Rezvan” adlı yeni balistik füze tanıtıldı. Yüksek patlayıcı savaş başlığına sahip olduğu belirtilen Rezvan balistik füzesinin akaryakıtla çalıştığı ve bin 400 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.
Gerçekleşen askeri geçit töreninde Rezvan balistik füzesinin yanı sıra daha önce tanıtılan bin 450 kilometre menzile sahip “Hayber şeken” adlı balistik füze de ilk kez sergilendi.
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İran'dan tehdit gibi 'Azerbaycan' açıklaması: Sessiz kalmayacağız
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.
Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.
Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var
İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.
Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.
Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.
Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.