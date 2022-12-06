Dünya İranın bazı kentlerinde esnaf yine kepenk kapattı
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İran'ın bazı kentlerinde esnaf yine kepenk kapattı

İran'da Üniversite Öğrenci Günü ve Mahsa Emini protestoları kapsamında bazı şehirlerde esnaf yine kepenk kapattı ve bazı üniversitelerde öğrenciler eylem yaptı. Sosyal medya görüntülerine göre, 5-7 Aralık için yapılan "genel grev ve boykot" çağrılarına katılan esnaf, grevin ikinci gününde İsfahan, Kirman, Zencan, Senendec, Tahran, Bojnurd, Erdebil, Divandere, Pave, Eşneviye, Bender Enzeli, Kazirun ve Mahabad gibi kentlerde kepenk indirdi.

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Haber Merkezi AA
İranın bazı kentlerinde esnaf yine kepenk kapattı
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Sosyal medya görüntülerine göre, 5-7 Aralık için yapılan "genel grev ve boykot" çağrılarına katılan esnaf, grevin ikinci gününde İsfahan, Kirman, Zencan, Senendec, Tahran, Bojnurd, Erdebil, Divandere, Pave, Eşneviye, Bender Enzeli, Kazirun ve Mahabad gibi kentlerde kepenk indirdi.

Esnafın yanı sıra Tahran'da Hacı Nasreddin Tusi Teknik Üniversitesi ve Tabatabai Üniversitesi öğrencileri de rejim aleyhine sloganlar atarak gösteri düzenledi.

Mahsa Emini gösterileri

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

İran'da Üniversite Öğrenci Günü

İran'da petrolün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra, 7 Aralık 1953’te, dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah’a desteğini göstermek üzere Tahran'ı ziyaret etmişti.

Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.

Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık Üniversite Öğrenci Günü olarak anılıyor.

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