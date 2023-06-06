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İran'ın donanma ittifakına Çin'den yeşil ışık ABD'den tepki: Akla aykırı

İran'ın, Basra Körfezi'nde Suudi Arabistan ve diğer üç Körfez ülkesiyle Hindistan ve Pakistan'ın da katılacağı bir donanma ittifakı kuracağı ileri sürüldü. Söz konusu iddialar hakkında çıkan haberler ise Çin ve ABD'de tarafında farklı tepkilere neden oldu. Çin, söz konusu ittifakın küresel barışa ve enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ileri sürerken, ABD ise "akla aykırı olduğu" yorumunu yaptı.

21:59 . 6/06/2023 Salı
AA
Çin ve ABD, İran'ın Basra Körfezi'nde donanma ittifakı kurma fikrine farklı yaklaşıyor.

Çin ve ABD, İran'ın Basra Körfezi'nde donanma ittifakı kurma fikrine farklı yaklaşıyor.

İran'ın Basra Körfezi'nde Suudi Arabistan ve diğer üç Körfez ülkesiyle Hindistan ve Pakistan'ın da katılacağı bir donanma ittifakı kurmayı planladığına ilişkin haberlere Çin ve ABD'den farklı tepkiler geldi.

Pekin, İran'ın Donanma Komutanı Şahram İrani'nin planlandığını öne sürdüğü ittifakın, "küresel barışa ve enerji güvenliğine katkı sağlayacağı" değerlendirmesinde bulunurken, Washington tarafı "akla aykırı olduğu" yorumunu yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Basra Körfezi'nde güvenliğin ve istikrarın sağlanmasının küresel barış açısından "hayati" olduğunu belirterek, "Çin, bölge ülkelerinin anlaşmazlıklarını diyalog ve istişare yoluyla çözmesini ve iyi komşuluk ilişkileri kurmasını destekliyor." dedi.

Çin'in ayrıca bölge ülkelerinin dayanışma içinde kalkınmasından ve kendi geleceklerine kendilerinin yöne vermesinden yana olduğunu vurgulayan Sözcü Vang, bölgedeki istikrarın küresel ekonomik büyümeye ve enerji tedarik güvenliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

"İran'ın ittifak kuracağını iddia etmesi akla aykırı"

ABD Donanmasının Basra Körfezi ve çevresinde faaliyet gösteren 5. Filosu'nun Sözcüsü Tim Hawkins ise "Breaking Defense"in internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bölgesel istikrarsızlığın bir numaralı sebebi olan İran'ın, tehdit ettiği suların güvenliği için deniz güvenliği ittifakı kuracağını iddia etmesi akla aykırı." ifadesini kullandı.

İran'ın yalnızca son iki yılda uluslararası bandıralı 15 ticaret gemisine saldırdığı ve alıkoyduğuna dikkat çeken Sözcü Hawkins, "Söz önemli değil. Bu yüzden biz ortaklarımızla birlikte Hürmüz Boğazı çevresindeki savunma kapasitesini güçlendiriyoruz." dedi.

Çin'in nüfuzu giderek artıyor

İranlı komutan, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, ittifak iddiasını dile getirirken, "Bölge ülkeleri bugün yalnızca işbirliğinin bölgeye barış getirebileceğinin farkına vardı." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD'nin Orta Doğu'daki etkisinin gerilediği bir dönemde, bölgenin en büyük enerji ithalatçısı konumundaki Çin'in nüfuzunun giderek arttığı görülüyor.

Suudi Arabistan ve İran, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.



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#Basra Körfezi
#Çin
#Hürmüz Boğazı
#İran
#Suudi Arabistan
#Şahram İrani
#Donanma İttifakı
#Donanma
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