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Dünya İranın düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağının kara kutusu Fransaya gönderildi
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İran'ın düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağının kara kutusu Fransa'ya gönderildi

İran Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Baharvend, "Kara kutu, İran Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri ve bir yargıç gözetiminde Paris'e nakledildi" dedi.

Haber Merkezi AA
İran'daki uçak kazasından mürettebat dahil olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'daki uçak kazasından mürettebat dahil olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun incelenmek üzere Fransa'ya gönderildiğini bildirdi.

  • İranlı İşçiler Haber Ajansının (ILNA) haberine göre, Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, "Kara kutu, İran Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri ve bir yargıç gözetiminde Paris'e nakledildi" dedi.

Uçağın kara kutusunun incelenme işlemlerinin pazartesi günü başlayacağını belirten Baharvend, İran'daki ekipman eksikliği nedeniyle yaklaşık 7 aydır açılamayan kara kutunun açılması için iş birliği yapan Fransa hükümetine teşekkürlerini iletti.

İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
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İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. New York Times, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu yayınladı.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

  • İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken, "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan 2 füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumunca yayımlanan raporda ise uçağın düşürülmesinin, "görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı" insan hatasından kaynaklandığını duyurmuştu.

Raporda, "Savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası sistemde 'kuzey yönü' tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle yolcu uçağı, düşman uçağı olarak algılanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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