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Dünya

İran'ın güneydoğusunda kum fırtınası: Tüm devlet kurumları tatil edildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı devlet kurumları tatil edildi. İranlı yetkili, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere, zorunlu olmadıkça vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

16:59 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Sistan-Beluçistan / İran

Sistan-Beluçistan / İran

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı devlet kurumları tatil edildi.


İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.



Muhibbi,
"Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde bazı devlet kurumları tatil edildi."
dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 800 metreye, Zehek'te 500 metreye kadar düştüğünü söyledi.



İranlı yetkili, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere, zorunlu olmadıkça vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.



#İran
#Kum fırtınası
#Sistan-Beluçistan
32 dakika önce
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