Dünya İranın Natanz Nükleer Tesisi yakınında şüpheli patlama
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İran'ın Natanz Nükleer Tesisi yakınında şüpheli patlama

Batı ile İran arasında devam eden nükleer müzakerelerin çıkmaza girdiği bir zamanda, İran'ın Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınında gizemli bir patlama meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İranın Natanz Nükleer Tesisi yakınında şüpheli patlama
Başkent Tahran’ın 250 kilometre güneyindeki Natanz, İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi.

İran'daki yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Natanz Nükleer Tesisi'ne 20 kilometre mesafedeki Badrud bölgesinde patlama yaşandı.

İran devlet televizyonu ise olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin tepkisini ölçmek için tatbikat amacıyla füze ateşlendiğini duyurdu.

Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini yazarken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktardı.

İran'daki diğer yerel kaynaklara göre de ateşlenen füzeler havadaki 2 belirsiz cismi imha etti.

Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

GEÇEN SENE DE NATANZ'DA PATLAMA YAŞANDI

Patlama neticesinde hasar olmadığı belirtilirken, öncesinde sosyal medyada, yetkililerin iki köyün boşaltılmasını ve tesise bitişik alanların elektriğinin kesilmesini talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ağustos 2020 tarihinde de Natanz’da bir patlama yaşanmış, İran yönetimi sabotaj iddialarını reddettikten birkaç ay sonra isim vermeden İsrail’i suçlamıştı. İsrail, aralık 2020 tarihinde de İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade’yi düzenlediği suikastla öldürmüştü.

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