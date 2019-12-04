Dünya İranın Necefdeki başkonsolosluğu 3üncü kez ateşe verildi
ORTADOĞU

İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi

Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi. Necef'te Şii lider Muhammed Bakır el-Hakim'in kabrini koruyan silahlı milisler ile protestocular arasında yaşanan kanlı olayların ardından kentte endişeli bekleyiş sürüyor.

Haber Merkezi AA
Tahran'ın Irak içişlerine müdahalesine tepki gösteren protestocular, İran'a ait elçilikleri yakıyor.
Tahran'ın Irak içişlerine müdahalesine tepki gösteren protestocular, İran'a ait elçilikleri yakıyor.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı. Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.

Necef'te endişeli bekleyiş devam ediyor

Necef'te Şii lider Muhammed Bakır el-Hakim'in kabrini koruyan silahlı milisler ile protestocular arasında yaşanan kanlı olayların ardından kentte endişeli bekleyiş sürüyor.

Necef Polis Teşkilatı'nda görevli Üsteğmen Heysem Abdulcebbar, Hakim'in türbesinin güvenlik kordonu altına alındığını söyledi.

  • Güney'deki Zikar vilayetinden bir güvenlik kaynağına göre, polis merkezi yakınlarında göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar tamamen durdu, kent merkezi Nasıriye'de de hayat normale döndü.

Güvenlik kaynağı, yaşanan sıkıntılardan dolayı kapanan okul ve bankaların yeniden açıldığını, kentin giriş ve çıkışlarının aşiretlere mensup silahlı milisler tarafından kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

Öte yandan güney vilayetlerinden Basra, Divane, Musenna ve Kerbela'daki protestolara öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Iraklı parlamenter yeni başbakan için şartları sundu: Irak işgalinden sonra herhangi bir hükümette yer almamış biri gerekiyor
DÜNYA
Iraklı parlamenter yeni başbakan için şartları sundu: Irak işgalinden sonra herhangi bir hükümette yer almamış biri gerekiyor

Sistani çağrıda bulundu: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı
DÜNYA
Sistani çağrıda bulundu: Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı
Rasulaynda bombalı saldırı

Rasulayn'da bombalı saldırı

​YPG/PKK'nın bombalı araç saldırısında 2 sivil öldü.
Türkiyeyi saran tehlike

Türkiye'yi saran tehlike

10 yılda istila etti, en büyük sorunlardan biri olacak.
NATOzirvesi başlıyor

NATO
zirvesi başlıyor

Liderler önce aile fotoğrafı çektirdi.
Hepsini parçalamışlar

Hepsini parçalamışlar

​Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi.
Şule Çet <br>davasında karar çıktı

Şule Çet
davasında karar çıktı

Sanıklardan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cezası belli oldu.
Satılmıyor çürüyor

Satılmıyor çürüyor

Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor.

Çin'den <br>ABD'ye tepki

Çin'den
ABD'ye tepki

Uygur Türkleri tasarısını içişlerine karışmak olduğunu iddia etti.
6 puan yeter

6 puan yeter

​​Şenol Güneş, EURO 2020 grubumuzu değerlendirdi.
İstanbul'da <br>faciadan dönüldü

İstanbul'da
faciadan dönüldü

Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı.
Aile sayısı 58 oldu

Aile sayısı 58 oldu

​12 yaşında kaçırılan kızı için evlat nöbetine başladı.
Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'ndaki YPG şartını konuştu.
Apple'ın bir<br> açığını daha buldu

Apple'ın bir
açığını daha buldu

​Aydınlı genç, 220 bin dolarlık ödül teklifi az buldu.
Veto 'hastalık' zincirini durduracak

Veto 'hastalık' zincirini durduracak

15 termik santral toplum sağlığını tehdit ediyordu.
Yarın son gün

Yarın son gün

​Artık eski paketlerde üretilmeyecek.
Kar İstanbul'a yaklaştı

Kar İstanbul'a yaklaştı

​Balkanlar'dan gelen kar her yeri beyaza bürüdü.
Bloke ederiz

Bloke ederiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'yı koruyan NATO'ya rest çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.