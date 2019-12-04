İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı. Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.

Necef'te endişeli bekleyiş devam ediyor

Necef'te Şii lider Muhammed Bakır el-Hakim'in kabrini koruyan silahlı milisler ile protestocular arasında yaşanan kanlı olayların ardından kentte endişeli bekleyiş sürüyor.

Necef Polis Teşkilatı'nda görevli Üsteğmen Heysem Abdulcebbar, Hakim'in türbesinin güvenlik kordonu altına alındığını söyledi.

Güney'deki Zikar vilayetinden bir güvenlik kaynağına göre, polis merkezi yakınlarında göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar tamamen durdu, kent merkezi Nasıriye'de de hayat normale döndü.

Güvenlik kaynağı, yaşanan sıkıntılardan dolayı kapanan okul ve bankaların yeniden açıldığını, kentin giriş ve çıkışlarının aşiretlere mensup silahlı milisler tarafından kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

Öte yandan güney vilayetlerinden Basra, Divane, Musenna ve Kerbela'daki protestolara öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

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