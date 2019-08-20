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İran'ın vekalet savaşı kartı : Savaş korkunç olur

İran'ın vekalet savaşı kartı : Savaş korkunç olur

ABD'yi bölgede "gerginliğin kaynağı" ve "saldırgan" olarak niteleyen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak. Sahadaki gerçekleri görmeyen ülkenin (ABD) İsrail'in yok olmasını istediğine inanıyorum. Onlar, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiler. Onlar, Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri projeyi uygulama peşindeler. açıklamasında bulundu. İran ile ABD'nin arasındaki gerginliğin savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Şemhani, "Muhtemel savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olacak. İran'ın elinde vekalet savaşı dahil birçok araç var" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, muhtemel bir savaşta kullanmak üzere Tahran'ın "vekalet savaşı" dahil birçok araca sahip olduğunu ve savaşın ABD ile bölgedeki müttefikleri için "korkunç" olacağını söyledi.

  • ABD'nin NBC News televizyonuna konuşan Şemhani, nükleer anlaşma, İran ile ABD ve Basra Körfezi'ndeki müttefikleri arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'da birçok kişinin nükleer anlaşmanın bir hata olduğunu düşünmeye başladığını ifade eden Şemhani, kendisinin de onlardan biri olduğunu dile getirdi.

"İran müzakere masasına oturmayacak"

ABD'yi bölgede "gerginliğin kaynağı" ve "saldırgan" olarak niteleyen Şemhani, Washington yönetiminin azami baskı politikasıyla hedefinin müzakere olmadığını ve İran'ı teslim almaya çalıştığını ifade etti.

Şemhani, "İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak." dedi.

"ABD'nin politikaları İsrail'i yıkıma götürüyor"

İran'ın İsrail'i yok etmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Tahran'ın böyle bir niyetinin olmadığını söyleyen Şemhani, "İsrail'in akıbetini Filistin halkı belirleyecektir" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin "Kudüs'ü başkent" ilan etmesi ve Yüzyılın Anlaşması gibi politikalarının İsrail'i yıkıma doğru götürdüğüne dikkati çeken Şemhani, "Ben, sahadaki gerçekleri görmeyen ülkenin, İsrail'in yok olmasını istediğine inanıyorum. Onlar, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiler. Onlar, Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri projeyi uygulama peşindeler." diye konuştu.

İran'ın vekalet savaşı kartı

İran ile ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan Şemhani, şunları kaydetti:

"Muhtemel savaş, ABD ve müttefikleri için korkunç olacak. İran'ın elinde vekalet savaşı dahil birçok araç var. ABD'nin bölgede ve dünyada zedelenmiş imajının daha fazla yıkılacağına dair hiçbir şüphe yok. (Bu durumda) bizi neden savaşla tehdit ediyorlar?"

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