İran'ın yatırım beklentisi hayal oldu

Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Mehmet Koç, TVNET'e yaptığı açıklamada, "İran'daki protestolar rejimi tehdit eden boyutlarda değil" ifadelerini kullandı.

Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Mehmet Koç, TVNET'e konuk oldu.

OYNAT 00:57 TVNET İran'dan son gelişmeleri aktardı İran'da son bir hafta içinde yaşanan protesto gösterilerinde 29 kişi hayatını kaybetti. TVNET Güngör Yavuzarslan, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

İran'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Koç, "Esasen İran'da yaşananlar bekleniyordu. İran'ın yılda 50 milyar dolar olarak beklediği dış yatırımın gelmesi hayal oldu. İran'daki protestolar rejimi tehdit eden boyutlarda değil."



DÜNYA İran'da gösteriler dalga dalga yayılıyor