İran'ın yatırım beklentisi hayal oldu

Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Mehmet Koç, TVNET'e yaptığı açıklamada, "İran'daki protestolar rejimi tehdit eden boyutlarda değil" ifadelerini kullandı.
Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Mehmet Koç, TVNET'e konuk oldu.
İran'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Koç, "Esasen İran'da yaşananlar bekleniyordu. İran'ın yılda 50 milyar dolar olarak beklediği dış yatırımın gelmesi hayal oldu. İran'daki protestolar rejimi tehdit eden boyutlarda değil."
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