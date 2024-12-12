İranlı askeri lider Suriye’deki katliamlarını savundu: “İnsanlık hizmeti”

Suriyeli devrimcileri, Türkiye’deki ortakları gibi “tekfirci gruplar” olarak nitelendiren İranlı tümgeneral Selami, bu grupların Batı tarafından İran’ın bölgedeki etkisini kırmak için oluşturulduğunu öne sürdü. Suriye’de onbinlerce insanı katliamdan ve işkenceden geçiren İranlı milislerin bu müdahalelerinin insanlık adına büyük bir hizmet olduğunu ifade eden Selami, “Eğer General Kasım Süleymani olmasaydı, direniş hattı çökerdi.” diye konuştu.

Tümgeneral Selami, Suriye’deki silahlı grupların hareketlerini önceden tespit ettiklerini ve Esed hükümetine bildirdiklerini ancak Suriyeli yetkililerde irade eksikliği olduğunu belirtti.