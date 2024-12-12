İranlı askeri lider Suriye’deki katliamlarını savundu: “İnsanlık hizmeti”

Esed rejiminin müttefiki İran, Beşşar Esed yıkıldıktan sonra eleştirilere başladı.
Suriye’de binlerce sivilin katledilmesinde önemli rol oynayan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun lideri Hüseyin Selami, yaptıklarının “insanlık adına büyük hizmet” olduğunu söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Esed rejiminin İsrail karşısındaki direnişiyle öne çıktığını iddia eden Selami, diktatör Beşşar’ın direniş ekseninin güçlü bir parçası olduğunu aktardı.
Türkiye’deki ortaklarıyla aynı açıklamayı yaptı
Türkiye’deki ortaklarıyla aynı açıklamayı yaptı
Suriyeli devrimcileri, Türkiye’deki ortakları gibi “tekfirci gruplar” olarak nitelendiren İranlı tümgeneral Selami, bu grupların Batı tarafından İran’ın bölgedeki etkisini kırmak için oluşturulduğunu öne sürdü. Suriye’de onbinlerce insanı katliamdan ve işkenceden geçiren İranlı milislerin bu müdahalelerinin insanlık adına büyük bir hizmet olduğunu ifade eden Selami, “Eğer General Kasım Süleymani olmasaydı, direniş hattı çökerdi.” diye konuştu.
Tümgeneral Selami, Suriye’deki silahlı grupların hareketlerini önceden tespit ettiklerini ve Esed hükümetine bildirdiklerini ancak Suriyeli yetkililerde irade eksikliği olduğunu belirtti.
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