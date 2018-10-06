Dünya İranlı General İsraile seslendi Yüzme öğrenin
ORTADOĞU

İranlı General ​İsrail'e seslendi: Yüzme öğrenin

İranlı General İsrail'e seslendi: Yüzme öğrenin

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı İsrail'i tehdit etti. İsrail'e "Sizi denize dökeceğiz" diyen General, "Akdeniz'de yüzme önerileri yapmanızı öneririm" diye konuştu.

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İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami
İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami, Netanyahu'ya "Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak" sözleriyle yanıt verdi.

İsrail bizim için tehdit değil

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Selami, orduya katılan gönüllülere yaptığı konuşmada İsrail için "Onlar bizim için tehdit değil. Hizbullah, onları yok etmek için yeterli güce sahip" açıklamasını yaparken, Tel Aviv yönetimini İran hakkında dünyayı aldatmakla suçladı.

ABD 7 trilyon gömdü

'Politik mankenlik'le suçladığı ABD'nin Orta Doğu'daki savaşa 7 trilyon dolar ayırdığını ancak bölgede 'yenildiğini' söyleyen Selami, bölgede hiçbir yerde üssü olmayan İran'ın etkisinin artmasına değindi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM Genel Kurulu konuşmasında ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' demiş ve yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulunmuştu.

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