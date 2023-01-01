İranlı kadın yönetmen gösterilere destek verdiği gerekçesiyle hüküm giydi: Dokuz yıl hapis ve 74 kırbaç cezası

74 kırbaç ve 80 milyon riyal (yaklaşık 3 bin 700 TL) para cezası verdi.

74 kırbaç ve 80 milyon riyal (yaklaşık 3 bin 700 TL) para cezası verdi.

Bunların yanı sıra yönetmen İlanlu'nun 2 yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olması, sosyal medyada faaliyet yürütmesi ve ülkeden çıkışı yasaklandı. İlanlu’nun kişisel bilgisayarı ve telefonuna da "kamu yararınca" mahkeme tarafından el konuldu.