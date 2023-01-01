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İranlı kadın yönetmen gösterilere destek verdiği gerekçesiyle hüküm giydi: Dokuz yıl hapis ve 74 kırbaç cezası
İran’da Mahsa Emini gösterilerini desteklediği gerekçesiyle 3 aydır gözaltında tutulan belgesel yönetmeni Müjgan İlanlu’ya 9 yıl 9 ay hapis ve 74 kırbaç cezası verildi. Bunların yanı sıra yönetmen İlanlu'nun 2 yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olması, sosyal medyada faaliyet yürütmesi ve ülkeden çıkışı yasaklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:28 . 17/01/2023 Salı
AA
Müjgan İlanlu.

Müjgan İlanlu.

İran’da reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Daily internet sitesine göre, Devrim Mahkemesi, Müjgan İlanlu’yu
"ulusal güvenliğe karşı açık ve gizli faaliyette bulunmaktan 6 yıl, rejim karşıtı propaganda yapmaktan 15 ay, kamu güvenliğini bozmaktan 15 ay, yasa dışı eylemlere teşvik suçundan 15 ay
" olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, İlanlu’ya ayrıca
74 kırbaç ve 80 milyon riyal (yaklaşık 3 bin 700 TL) para cezası verdi.

Bunların yanı sıra yönetmen İlanlu'nun 2 yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olması, sosyal medyada faaliyet yürütmesi ve ülkeden çıkışı yasaklandı. İlanlu’nun kişisel bilgisayarı ve telefonuna da "kamu yararınca" mahkeme tarafından el konuldu.

Bu arada Şark Daily'nin haberinde, bacak kemiği 10 günden uzun süredir kırık olan İlanlu’nun hareket etmekte zorlandığı ve avukatının talebine rağmen dava hakiminin cezaevi dışında tedaviye izin vermediği belirtildi.

İranlı kadın yönetmen Müjgan İlanlu,
ülkesinde Mahsa Emini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara sosyal medyada paylaştığı videolarla destek vermişti.

İlanlu, güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim 2022'de gözaltına alınmıştı.

İRAN'DA REJİM KARŞITI EYLEMLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti.

Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edildi.



#İran
#Müjgan İlanlu
#Mahsa Emini
1 gün önce
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İranlı kadın yönetmen gösterilere destek verdiği gerekçesiyle hüküm giydi: Dokuz yıl hapis ve 74 kırbaç cezası
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