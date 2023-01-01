İranlı kadın yönetmen gösterilere destek verdiği gerekçesiyle hüküm giydi: Dokuz yıl hapis ve 74 kırbaç cezası

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Müjgan İlanlu.
Bunların yanı sıra yönetmen İlanlu'nun 2 yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olması, sosyal medyada faaliyet yürütmesi ve ülkeden çıkışı yasaklandı. İlanlu’nun kişisel bilgisayarı ve telefonuna da "kamu yararınca" mahkeme tarafından el konuldu.
Bu arada Şark Daily'nin haberinde, bacak kemiği 10 günden uzun süredir kırık olan İlanlu’nun hareket etmekte zorlandığı ve avukatının talebine rağmen dava hakiminin cezaevi dışında tedaviye izin vermediği belirtildi.
İlanlu, güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim 2022'de gözaltına alınmıştı.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti.
Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edildi.