İranlı komutanın iddiasına Hamas'tan tepki: Reddediyoruz

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif'in, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" adı verilen saldırıların Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğuna dair iddiasına yanıt verdi.
"Reddediyoruz"
Açıklamada, "Hamas, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif'in, Aksa Tufanı operasyonu ve gerekçelerine ilişkin yaptığı açıklamaların geçerliliğini reddediyor." ifadelerine yer verildi.
İranlı yetkililer, daha önce Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" adlı saldırılarla ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.
Bu açıklamalara rağmen bugün Devrim Muhafızları Orsdusu Sözcüsü Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Aksa Tufanı, Siyonistler ve ABD eliyle gerçekleşen Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biriydi ve bu intikamlar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü. İranlı yetkililer, bu suikastın intikamını alacaklarını açıklamıştı.