İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz paylaşım: Azerbaycan’ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan ile ilgili hadsiz bir paylaşımda bulundu. Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan’a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev’in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir'' dedi.

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