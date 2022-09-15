Dünya İranlı milletvekili Hedayat Khademiden hadsiz paylaşım Azerbaycanı durdurup Erdoğana ders vermeliyiz
ORTADOĞU

İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz paylaşım: Azerbaycan’ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz

İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan ile ilgili hadsiz bir paylaşımda bulundu. Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan’a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev’in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İranlı milletvekili Hedayat Khademiden hadsiz paylaşım: Azerbaycan’ı durdurup Erdoğana ders vermeliyiz
İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi.

İranlı milletvekilleri her seferinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını göstermeye devam ediyor. Bu sefer de İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, hadsiz açıklamalarda bulundu.

  • İran'ın ABD ve Siyonist rejime karşı dünyaya gücünü göstermesini söyleyen Khadimi, Azerbaycan'a da İran ordusunun sert yumruğunu indirmesi gerektiğini ekledi.

Azerbaycan’ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz

Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan’a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev’in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir'' ifadelerini kullandı

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