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Dünya

İranlı ünlü rapçiye verilen idam kararı bozuldu

İranlı rapçi Toomaj Salehi'nin Mahsa Amini protestolarına katılması nedeniyle aldığı idam cezası iptal edildi.

14:56 - 22/06/2024 Cumartesi
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Tumac Salihi
Tumac Salihi

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı, Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.


"Adli hatadan kaçınıldı"


Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, müvekkili hakkında İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Yargıtay 39. Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti. Davanın yeniden görüleceğini aktaran Reisiyan, "Yargıtay beklendiği gibi, telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı" ifadelerini kullandı.


İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden gösterileri organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Salihi, idama mahkum edilmişti. Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesinin Yüksek Mahkemenin kararını uygulamadığını bildirmişti.


Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Amini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.




#İran
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