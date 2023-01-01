Irkçı İsveçli siyasetçi Türkiye ve Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı

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Jimmie Akesson
İsveç hükümetini destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) Başkanı Jimmie Akesson, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin NATO'ya girişine 'terörle bağlantısını kesme' şartı koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin bir dille hedef aldı.
NATO üyeliği için Türkiye'ye verilecek tavizlerin bir sınırının olması gerektiğini savunan Akesson, "...nihayetinde muhatap olduğumuz antidemokratik bir sistem ve bir diktatör" ifadelerini kullandı.
İsveç Demokratlar Partisi, geçen eylül ayında yapılan seçimlerde yüzde 20'den fazla oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu partinin desteği, Ulf Kristersson hükümetinin sağ koalisyonu için büyük önem taşıyor.