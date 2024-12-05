Irkçı kadına ömür boyu uçuş yasağı: 'Bu tür insanların hala var olması şaşırtıcı'

ABD'nin Los Angeles kentinde, United Airlines'a ait servis aracında Hindistan kökenli bir aileye karşı ırkçı söylemlerde bulunan kadın yolcuya, hava yolu şirketi tarafından kendi uçuşları için ömür boyu yasak getirildi.





United uçağıyla Cancun'dan Los Angeles'a seyahat eden Amerikalı kadın, Hint kökenli bir aileye yönelik hakaretleri nedeniyle önce zorla servis aracından indirildi sonra da adı hava yolu firmasının "uçması ömür boyu yasaklananlar" listesine eklendi.





Amerikalı kadının adının Karen olduğu ifade edildi.





Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki toplayan görüntülerde, adının Karen olduğu öğrenilen kadının düğün fotoğrafçılığı yapan Pervez Taufiq ve ailesine hakaretler savurduğu ve el işareti yaptığı yer alıyor.





Irkçılığa uğrayan Hintli Pervez Taufiq.

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Irkçı kadınının hakaretlerini kayda alan Taufiq'in, kendisinin ABD'li olmadığını iddia eden kadına, "Ben de ABD'de doğdum. Size Amerikan pasaportumu göstermemi ister misiniz?" dediği duyuluyor.





Şikayet üzerine polisin müdahale ettiği olayda, servisten inmemek için bir süre direnen kadından araçtaki diğer yolcular da şikayetçi oldu.



