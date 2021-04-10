Irkçı Le Pen Cumhurbaşkanlığına yeniden aday

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Türkiye genelinde başvuruya açıldı: 65 yaş üstüne adrese teslim e-Devlet şifresi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara ve İstanbul'un ardından tüm Türkiye'de başvuruya açıldığını açıkladı. Yapılan başvuru sonrası PTT kargo personeli şifreyi vatandaşa adresinde teslim ediyor.