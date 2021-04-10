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Dünya Irkçı Le Pen Cumhurbaşkanlığına yeniden aday
AVRUPA

Irkçı Le Pen Cumhurbaşkanlığına yeniden aday

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu. Le Pen, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, ilk turda yüzde 21,3 ve ikinci turda yüzde 33,9 oy almıştı.

Haber Merkezi AA
Irkçı Le Pen Cumhurbaşkanlığına yeniden aday
Marine Le Pen

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yapılan son anketlerde 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

"Zafer benim olacak"

"Anketlerde ilk kez zaferin benim olabileceği belirtiliyor" ifadesini kullanan Le Pen, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacağını açıkladı.

Ülkede yapılan anketlere göre, Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışması halinde yüzde 48 oy alması öngörülüyor.

2017'de yüzde 33 oy aldı

Le Pen, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, ilk turda yüzde 21,3 ve ikinci turda yüzde 33,9 oy almıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

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