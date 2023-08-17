İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Nijer'in ABD için oldukça kritik bir ortak olduğunu ve oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "Biz de bunun askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz. Bunun barışçıl bir çözümle bitmesini istiyoruz ve kesinlikle diplomasiye hiçbir kapıyı asla kapatmadık." dedi.