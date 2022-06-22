İrlanda'da kan donduran olay: Cesetleri on sekiz ay bungalov evde kaldı İrlanda'da yaşayan Nicholas Smith ve eşi Hilary Smith'in komşularının 2020'nin sonlarından beri endişelerini dile getirmesinin ardından polis, pazartesi günü bir araştırma yaptı. Ardından, İngiliz emekli çiftin cesetlerinin on sekiz ay boyunca kırsaldaki bungalov bir evde olduğu ortaya çıktı.

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