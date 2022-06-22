İrlanda'da kan donduran olay: Cesetleri on sekiz ay bungalov evde kaldı

İrlanda polisi, emekli çiftin cesetlerinin on sekiz ay bir bungalov evde olduğunu keşfedince ölüm nedenlerini araştırmaya başladı.
EVE ZORLA GİRİLMEMİŞ
Polis gördüğü manzara karşısında şok olduğunu dile getirdi. Nicholas bir yatak odasındaydı ve Hilary oturma odasında duruyordu. Panjurlar aşağı çekiliydi ve zorla giriş belirtisinin olmadığı da bildirildi.
- Çiftin bir komşusu Irish Times'a "Her zaman kibar ve arkadaş canlısıydılar, yolda onları gördüğümüzde merhaba derler ve ellerini sallarlardı." dedi.