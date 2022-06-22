Dünya İrlandada kan donduran olay Cesetleri on sekiz ay bungalov evde kaldı
AVRUPA

İrlanda'da kan donduran olay: Cesetleri on sekiz ay bungalov evde kaldı

İrlanda'da yaşayan Nicholas Smith ve eşi Hilary Smith'in komşularının 2020'nin sonlarından beri endişelerini dile getirmesinin ardından polis, pazartesi günü bir araştırma yaptı. Ardından, İngiliz emekli çiftin cesetlerinin on sekiz ay boyunca kırsaldaki bungalov bir evde olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İrlandada kan donduran olay: Cesetleri on sekiz ay bungalov evde kaldı
Emekli çiftin evlerinin olduğu yer

İrlanda polisi, emekli çiftin cesetlerinin on sekiz ay bir bungalov evde olduğunu keşfedince ölüm nedenlerini araştırmaya başladı.

EVE ZORLA GİRİLMEMİŞ

Polis gördüğü manzara karşısında şok olduğunu dile getirdi. Nicholas bir yatak odasındaydı ve Hilary oturma odasında duruyordu. Panjurlar aşağı çekiliydi ve zorla giriş belirtisinin olmadığı da bildirildi.

  • Çiftin bir komşusu Irish Times'a "Her zaman kibar ve arkadaş canlısıydılar, yolda onları gördüğümüzde merhaba derler ve ellerini sallarlardı." dedi.

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