Dünya İrlandalı milletvekili Kenny AB Filistine karşı ikiyüzlü davranıyor
AVRUPA

İrlandalı milletvekili Kenny: AB Filistin'e karşı ikiyüzlü davranıyor

İrlandalı milletvekili Gino Kenny, Avrupa Birliği'nin bomba ihbarı neticesinde bir uçağın Minsk'e acil iniş yapması üzerine, Belarus'a yaptırım uygulamakta hızlı olduğu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları söz konusu olduğunda ise "ikiyüzlü davrandığı" eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
İrlandalı milletvekili Kenny: AB Filistine karşı ikiyüzlü davranıyor
Gino Kenny

İrlandalı milletvekili Gino Kenny, İrlanda Parlamentosunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı adım atmayan ve herhangi bir yaptırım kararı almayan AB'yi eleştirdi.

66 ÇOCUĞU KATLEDEN İSRAİL'E YAPTIRIM YOK

"AB'nin ikiyüzlülüğü inanılmaz" diyen İrlandalı milletvekili, AB'nin Belarus'a yaptırım uygulayacağını açıkladığının ancak birkaç gün önce 66'dan fazla Filistin çocuğu öldüren ve ticari bağlarının olduğu İsrail'e asla yaptırım uygulamadığının altını çizdi.

"BELARUS'A YAPTIRIM UYGULAMAKTA HIZLILAR"

Kenny, "AB, Belarus'a yaptırım uygulamakta hızlı davrandı ancak 65'ten fazla Filistinli çocuk İsrail devleti tarafından öldürülmesine rağmen dünya sessiz kalıyor" dedi.

Filistin halkıyla açık bir dayanışma mesajı gönderilmesi gerektiğini dile getiren Kenny, ırkçı İsrail devletinin yalnızlaştırılması gerektiğini vurguladı.

11 GÜNDE 254 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmişti.

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