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Dünya

İrlanda'yı vuran Isha Fırtınası sonucunda 235 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Isha Fırtınası'nın etkisiyle İrlanda'da dünden bu yana 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı, ayrıca 166 uçuş iptal edildi.

15:52 - 22/01/2024 Pazartesi
IHA
İrlanda
İrlanda

İrlanda'yı Isha Fırtınası vurdu. Dünden bu yana etkili olan ve bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı.


"166 uçuş iptal edildi"


Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı. Demiryolu seferleri aksadı ve Dublin Havalimanı'nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda'da yarına kadar sürecek sarı kodlu alarm verildi.



Kuzey İrlanda'da ise fırtına nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Polis, başkent Belfast'taki şehir merkezinde üzerine moloz düşen bir vatandaşın yaralanması sonucu bölgeden uzak durulmasını uyarısında bulundu. Kuzey İrlanda'da da yayınlanan sarı kodlu alarm, Çarşamba gününe kadar devam edecek.




#İrlanda
#Isha Fırtınası
#fırtına
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