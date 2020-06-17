İrtibat ofisini havaya uçurdu: Kuzey Kore lideri Kim Jong kendini hatırlattı

Pyonyang yönetimi, daha önce Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etmişti. Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Seul yönetiminin ABD liderliğindeki yaptırımlar nedeniyle ortak ekonomik projeleri sürdürememesinden duyduğu hayal kırıklığını bu şekilde gösterdiğini ifade ediyor. Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) döneceği tehdidinde de bulunmuştu. Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

OYNAT 00:00 Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi Kuzey Kore ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi. Kadın askerlerin Kim Jong-un'a sevgilerini gösterme çabaları ise ilginç görüntülere sahne oldu. Bazı kadın askerlerin ise ağladığı kameralara yansıdı. Kim Jong-un, gösterinin sonunda kadın askerleri alkışladı. BiP'te paylaş

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