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Dünya 135 km hızla ABDye ulaştı Acil durum ilan edildi
AMERİKA

Isaias Kasırgası 135 km hızla Kuzey Carolina'ya ulaştı

135 km hızla ABD'ye ulaştı: Acil durum ilan edildi

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve hızı saatte 135 kilometreyi bulan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı. Şiddetli yağış ve rüzgarları da beraberinde getiren kasırga nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı.
Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı.

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

  • Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

Isaias Kasırgası 135 km hızla ABD'ye ulaştı
FOTOĞRAF 13
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Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.
Title
Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.
Title
Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.
Title
Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Title
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
Isaias Kasırgası 135 km hızla ABD'ye ulaştı
Atlas Okyanusu'nda oluşan ve hızı saatte 135 kilometreyi bulan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı. Şiddetli yağış ve rüzgarları da beraberinde getiren kasırga nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.

Arabalı yolcu feribotu arızalandı yüzlerce yolcu denizde mahsur kaldı
FOTOĞRAF 15
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Olay, Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana geldi.
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Avşa'dan İstanbul'a gelmek için 16.00'da hareket eden Yener C. isimli özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara denizi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.
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Feribot görevlileri yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da görevlilere tepki gösterdi.
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Yüzlerce yolcu durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Feribotun arızalandığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri hem vatandaşlardan hem de feribot görevlilerinden bilgi aldı.
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Olay yerine çağrılan römorkör tekneleri arızalanan feribotu Zeytinburnu'ndaki limana yanaştırdı. Feribotun yanaştırılması sırasında Sahil Güvenlik teknesi de takip yaptı.
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Limana yanaştırılan feribottan inen yüzlerce yolcu, basın mensuplarına yaşananları anlatarak tepkilerini dile getirdi. Bazı yolcular ise kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia etti.
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Arızalanan feribotta yaşanan o anlar ise bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yolcuların alkış tuttuğu, feribottaki araç sahiplerinin korna çalarak tepki gösterdiği görülüyor.
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Arabalı yolcu feribotu arızalandı yüzlerce yolcu denizde mahsur kaldı
Avşa-İstanbul seferini yapan arabalı yolcu feribot arızalınca yüzlerce yolcu denizin ortasında mahsur kaldı. Feribot görevlileri yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar ise kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu belirterek görevlilere tepki gösterdi. Durumun Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmesinin ardından feribot kıyıya çekildi.


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