İşgal ordusu Han Yunus'ta iki mahallenin daha boşaltılmasını istedi

Han Yunus'ta dün 7 mahallenin boşaltılması çağrısı yapan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kentteki iki mahallenin daha tahliyesini istedi.





Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Han Yunus şehir merkezindeki Şeyh Nasır ve Misbah mahallelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.





İsrail ordusunun söz konusu mahallelerdeki "silahlı unsurlara" karşı kapsamlı saldırı düzenleyeceğini ifade eden Adraee, bölge sakinlerine "insani bölgelere" gitme çağrısı yaptı.





Tahliye çağrısı yapılan bölgelere hava saldırıları arttı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun tahliye çağrısı yaptığı bölgelere son günlerde düzenlediği hava saldırıları birçok sivil Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı.





Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı yoğun hava saldırılarının yanı sıra 27 Ekim 2023'ten bu yana da kara saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, birçok kez Gazze'nin çeşitli bölgeleri için tahliye çağrısı yapmış, daha sonra hem yerinden edilen Filistinlileri hem "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeleri bombalayarak çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.





Katil İsrail'in Ordu Sözcüsü Adraee, dün yaptığı açıklamada Han Yunus'un, Cevret el-Lut, El-Menara, Maan, Kizan en-Neccar, Kizan Ebu Raşvan, Es-Selam ve El-Haşaş mahallelerinin boşaltılmasını istemişti.





Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin olmadığına vurgu yapıyor.





İsrail askerlerinin 8 gün boyunca saldırı düzenlediği Han Yunus'un doğusundan çekilmesinin ardından bölgede en az 250 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 623 Filistinli öldü, 91 bin 469 kişi yaralandı.











