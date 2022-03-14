İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 19'uncu gününde devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin dördüncü turunun bugün yapılmasının planlandığını açıkladı.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı. Sullivan, böyle bir durumun NATO'nun 5’inci maddesini tetikleyeceğini vurguladı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

14.00: Çin, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kullanmak üzere kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddetti.

13.33: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

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12.48: Rusya, Ukrayna’nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarını vurdu. Rusya tarafından geçtiğimiz günlerde, “Sadece askeri noktaları hedef alıyoruz” açıklaması yapılmıştı.

11.52: Ukrayna:Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 13 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 77 uçak, 90 helikopter, 389 tank, 1249 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 34 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, ayrıca Ukrayna'da 617 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 8 İHA kaybetti.

11.31: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

10.54: Rus birlikleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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FOTOĞRAF 11 Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10 sıralarında Rus birliklerince atılan havan topu, başkent Kiev’in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet etti. Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı. Rusya Kiev'de 9 katlı apartmanı vurdu: Ölü ve yaralılar var Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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08.45: Ukrayna savaşta Rusya'nın kaybının 12 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kendi kayıplarının ise bin 300 olduğunu duyurdu.

07.00: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü.

03.15: Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi.





02.25: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.

00.11: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, “Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

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00.03: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlememeyi gösteremediği için hüsrana uğradığını söyledi.