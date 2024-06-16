İşgalci askerler yanarak can verdi

İsrail medyasının verdiği bilgiye göre dün, İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı araca düzenlenen anti zırh füzesi saldırısında 8 İsrail askeri öldü. İsrail basınının aktardığına göre, zırhlı aracın içinde uyuyan askerler, füzenin etkisiyle diri diri yandı. Askerlerin, teknik hizmetler veren mekanize tugayına bağlı olduğu aktarıldı. Saldırısı sonrası bölgeye yoğun top ateşi başlatan İsrail ordusu, askerleri helikopterle tahliye ederek hastanelere kaldırdı. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de süren çatışmalarda 646 askerinin öldüğünü resmen ilan etmişti. Gerçek rakamın ise bundan çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.