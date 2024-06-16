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Dünya

İşgalci askerler yanarak can verdi

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta askeri harekatını sürdüren işgalci İsrail ordusu, Filistinli direniş gruplarının sürpriz saldırılarıyla ağır kayıplar veriyor.

04:00 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:07 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail medyasının verdiği bilgiye göre dün, İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı araca düzenlenen anti zırh füzesi saldırısında 8 İsrail askeri öldü. İsrail basınının aktardığına göre, zırhlı aracın içinde uyuyan askerler, füzenin etkisiyle diri diri yandı. Askerlerin, teknik hizmetler veren mekanize tugayına bağlı olduğu aktarıldı. Saldırısı sonrası bölgeye yoğun top ateşi başlatan İsrail ordusu, askerleri helikopterle tahliye ederek hastanelere kaldırdı. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de süren çatışmalarda 646 askerinin öldüğünü resmen ilan etmişti. Gerçek rakamın ise bundan çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.



#İsrail
#Soykırım
#Gazze
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