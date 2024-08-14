İşgalci hükümete tepki gösterdi: İsrailli vekilden Gazze'de 'kasıtlı soykırım' çıkışı

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 40 bin civarında Filistinli şehit edildi. 11 bin 88 kadın ve 16 bin 456 çocuklar olmak üzere öldürülenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. 10 bin kişi ise hâlâ kayıp veya enkaz altında. Terör devleti, sadece son 48 saatte 3 katliamda 142 Filistinliyi şehit etti.