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İşgalci hükümete tepki gösterdi: İsrailli vekilden Gazze'de 'kasıtlı soykırım' çıkışı

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma ülkedeki siyasi yapıdan da tepkiler geliyor. İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Gazze'de üç gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, eli kanlı İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" işlediğini belirtti.

00:13 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:26 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Ofer Cassif
Ofer Cassif

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" işlediğini bildirdi.

Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

İkiz bebekler ve annelerinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cassif, "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile 3 gün önce doğan ikiz bebekleri hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.



#Gazze Şeridi
#İsrail
#Soykırım
#Katliam
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