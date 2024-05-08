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İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 640 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 640'a yükseldi.

14:02 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri
İşgalci İsrail güçleri

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus, Cenin, Ramallah, Eriha, Beytüllahim, El Halil ve Kudüs kentlerinde aralarında daha önce serbest bırakılmış tutuklular ile bir kadının da yer aldığı 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 640'a yükseldiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskın düzenledi.İsrail güçleri, El Halil, Nablus kentleri, Eriha yakınlarındaki Akabe Ceber ile Bira yakınlarındaki Emari mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda çıkan arbedede gerçek mermi ve gaz bombaları kullandı.

Baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Siyonist alçaklar Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurup önünde Refah katliamını kutladı

Batı Şeria'daki Latrun Sınır Kapısı'nda toplanan Siyonist yerleşimciler, Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurup içindeki erzakları yerlere attı. Araçların lastiklerini de patlatan alçaklar, tırların önünde halay çekip Refah katliamını kutladı. "Tzav 9" adlı aşırı sağcı İsrailli grup, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellendiği eylemi üstlendi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları taşıyan tırları durduran aşırı sağcı 6 İsraillinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Latrun bölgesinde, Kudüs ile Ma'aleh Adumim yerleşkesini bağlayan yolda toplanan aşırı sağcı grubun, yardım tırlarını durdurduğu, tırlara ve yardım malzemelerine zarar verdiği kaydedildi. İsrailli Yahudi yerleşimciler, 1 Mayıs'ta da Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıda bulunmuştu.



#Batı Şeria
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#Filistin
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