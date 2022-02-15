Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada bir Filistinliyi yaraladı, 16sını gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı, 16'sını gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda bir Filistinli İsrail askerlerince vurularak yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada bir Filistinliyi yaraladı, 16sını gözaltına aldı
Arşiv

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri el-Halil kentindeki birçok eve baskın düzenledi. Baskınlar sırasında İsrail askerleri ile çok sayıda Filistinli arasında arbedeler yaşandı.

İsrail askerleri baskını protesto eden Filistinlilere ses ve gaz bombalarının yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermiler ile saldırdı. Olaylarda bir Filistinli kauçuk kaplı mermi ile vurularak yaralandı.

Evi İsrail tarafından yıkılan 10 yaşındaki Filistinli kız: Ağlamamızı istiyorlar ağlamayacağız
DÜNYA
Evi İsrail tarafından yıkılan 10 yaşındaki Filistinli kız: Ağlamamızı istiyorlar ağlamayacağız

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal altındaki Kudüs, Ramallah, Cenin, Kalkilya, el-Halil ve Betüllahim kentlerinde İsrail askerleri 16 Filistinliyi göz altına aldı.

Haberde gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın sorumlularından Abdulcabir Cerrar'ın da bulunduğu belirtildi.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü
DÜNYA
İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

109 bin TLye konut

109 bin TL'ye konut

​Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler dikkat: TOKİ satışa çıkarıyor.
Dünyanın en ucuz konutları

Dünyanın en ucuz konutları

​İki saatte yapılıyor: 300 yıl dayanıyor.
Rusya Parlamentosundan flaş karar

Rusya Parlamentosu'ndan flaş karar

​Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınmasını önerdi.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Türkiye'nin 375 km açıklarında bulundu: Gizemi çözülemedi.

​İtalya'da lüks alışveriş yaptı: Görüntüler infiale neden oldu.

Dünya literatürüne bir ilk olarak geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.