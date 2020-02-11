İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

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Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı: Bina içinde çok sayıda patlayıcı bulundu

Silopi Adliyesinde, dün gece alınan bomba ihbarı sonrası korkunç bir plan deşifre edildi. Adliyede hizmetli olarak çalışan bir şahsın, Silopi Cumhuriyet Başsavcısını telefonla arayarak bomba ihbarında bulunması üzerine uzman ekipler harekete geçti. Adliye binasında yapılan aramalar sonrası duvarlar içine yerleştirilmiş çok sayıda patlayıcı gereçleri ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen 6 şahıs Silopi TEM Büro Amirliğince yakalandı.