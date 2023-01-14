İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İzzeddin Hamamira (24) ve Emced Adnan Haliliye (23) işe gitmek üzereyken Cenin kentinin Cebe beldesi girişinde araçlarında öldürüldü.

Haberde, işgalci İsrail askerlerinin araca ateş açma nedenine ilişkin detaya yer verilmedi.

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin 2 Ocak'ta Cenin kentine yaptığı baskında yaraladığı 19 yaşındaki Yezin Samir el-Caberi'nin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından itibaren işgalci İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 12'ye ulaştı.

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