Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriadaki gösterilerde 64 Filistinliyi yaraladı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 64 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti, biri ağır olmak üzere 64 Filistinli yaralandı. Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Decin ile Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteriler düzenledi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriadaki gösterilerde 64 Filistinliyi yaraladı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde 9 kişinin gerçek, 34 kişinin de plastik mermiyle vurularak, 16 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde düzenlenen gösteriye de müdahale eden İsrail askerlerinin 5 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladığı kaydedildi.

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Ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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