Dünya İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeriada bir Filistinliyi katletti
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İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinliyi katletti. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı noktalarında düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi de gözaltına aldı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeriada bir Filistinliyi katletti
Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açılamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Cenin'e düzenlediği baskınlarda biri ağır olmak üzere 5 kişiyi yaraladı.

Karnından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin, kaldırıldığı İbn-i Sina Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerince göğsünden gerçek mermiyle vurulan 1 Filistinlinin durumunun orta derecede olduğu, yaralı diğer 3 Filistinlinin durumunun ise hafif olduğu aktarıldı.

Batı Şeria'da 9 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlenen baskınlarda 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdü

Cenin kentindeki baskında, daha önce cezaevinde kalan bir Filistinlinin "silahlı eylemlere karıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca baskın sırasında silahlı Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Diğer 8 Filistinlinin ise Batı Şeria'nın Tulkerim, Ebu Dis, Naleyn, Bey Ava ve El-Meric beldelerindeki baskınlarda gözaltına alındığı aktarıldı.

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