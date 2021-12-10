Dünya İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeriadaki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti kırsalında düzenlenen Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde Filistinli bir gencin ağır yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus kırsalındaki olaylarda ağır yaralanan Filistinli gencin kentteki Rafediya Devlet Hastanesine nakledildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı
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Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin Nablus’a bağlı Beyta'da eylem yapan göstericilere müdahale ettiğini ve 20’li yaşlardaki Filistinli bir gencin kafasından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandığını kaydetti.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta işgalci İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İşgalci İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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