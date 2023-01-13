Dünya İşgalci İsrail askerlerinin katlettiği iki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
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İşgalci İsrail askerlerinin katlettiği iki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği baskın sırasında katlettiği iki Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerlerinin katlettiği iki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
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İsrail güçlerinin dün Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskında hayatlarını kaybeden 18 yaşındaki Abdulhadi Nazzal ile 25 yaşındaki Habib Kumeyl için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

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Yoğun katılımın olduğu merasimde Filistin bayrağı taşıyan kalabalık İsrail karşıtı sloganlar attı.

Nazzal ve Kumeyl'in naaşları kılınan cenaze namazlarının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

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İsrail güçleri, Kubatiye'ye dün düzenlediği baskında Abdulhadi Nazzal'ı göğsünden, Habib Kumeyl'i de başından vurarak ağır yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nazzal ve Kumeyl'in kaldırıldıkları Cenin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiklerini açıklamıştı.

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Bakanlığın verilerine göre, yılbaşından itibaren İsrail askerlerince katledilen Filistinlilerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 9'a ulaştı.

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