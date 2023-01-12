Dünya İşgalci İsrail Batı Şeriada 19 Filistinliyi gözaltına aldı
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İşgalci İsrail Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, işgalcilerin sabah saatlerinde Batı Şeria'daki çeşitli kentlere baskınlar düzenlediği ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail Batı Şeriada 19 Filistinliyi gözaltına aldı
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İşgalci İsrail askerlerinin baskınlar sonucu 19 kişiyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 14'ünün sabah bir Filistinlinin hayatını kaybettiği Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'ndan olduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail askerleri, sabah saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı'nda oğlunun gözaltına alınmasını önlemeye çalışan 41 yaşındaki Filistinli Semir Avni Harbi Aslan'ı vurarak öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen işgalciler, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile işgalciler arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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